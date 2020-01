Noch immer stehen im Tösstal die Skilifte im Grünen. Und die Wettervorhersage sieht in den nächsten Tagen keinen Schnee voraus. «Normal», meinen die einen Skilift-Betreiber. «Jährlich wird’s weniger», die anderen. Letztes Jahr waren um diese Zeit schon alle Lifte in Betrieb. Nur Sternenberg startete die Saison erst am 12. Januar.