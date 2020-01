Hinwil will nichts ändern

Innert kürzester Zeit waren auf dem Hinwiler Hausberg alle Parkplätze besetzt. Ausflügler parkierten nicht nur am Strassenrand, sondern stellten ihr Vehikel auch unerlaubt auf Wiesen ab, oder versperrten Hauseinfahrten. Verkehrslotsen versuchten, das Chaos in den Griff zu kriegen. Doch das eigens dafür ausgearbeitete Nebelkonzept verhinderte das Durcheinander nicht.

Nebelkonzept für Ansturm am Bachtel

Das Konzept hat Hinwil gemäss der Abteilungsleiterin für Sicherheit, Katharina List, vor mehreren Jahren ins Leben gerufen. Im Auftrag der Gemeinde kümmert sich ein Einsatzleiter mit einem fünfköpfigen Team seit 2005 um die Einsätze an Tagen, an denen mit viel Ansturm zu rechnen ist. «Er spricht sich jeweils mit ihnen ab, wen er im Zeitraum zwischen Oktober bis Februar bei Bedarf aufbieten kann», so List.

Bei besonders viel Verkehr wird laut List auch von den bereits installierten Schranken Gebrauch gemacht. Diese würden Streckenabschnitte auf der Bachtelstrasse oder auf dem Hasenstrick in ein Einbahnregime verwandeln. «Notfalls können die Verkehrslotsen Autofahrer aber auch über den Blattenbach umleiten und einzelne Strassen zwischenzeitlich ganz sperren.»

Hinwil hält an Vorgehen fest

An Neujahr hat das Konzept das Parkplatzchaos trotzdem nicht abwenden können. Der sonnige Bachtel zog so viele Besucher an, dass die Plätze am Hasenstrick, im Orn, in Girenbad und in Wernetshausen innert kürzester Zeit besetzt waren. Einige Lenker parkierten, wo sie wollten. Das ignorante Verhalten gibt List zu denken: «Einige Personen wollten die Anweisungen unseres Teams einfach nicht akzeptieren. Sie beschimpften sie, sprachen Drohungen aus und reagierten mit Unverständnis.» Einzelne hätten Absperrungen und Einbahnschilder einfach missachtet. Schliesslich musste das Einsatzteam die Kantonspolizei aufbieten.

«Ein Stück weit ist man machtlos.» Katharina List, Sicherheitsvorsteherin der Gemeinde Hinwil

«Zum Glück sind das nur vereinzelte Autofahrer, aber es kommt leider immer und immer wieder vor», sagt List. Trotz des Trubels am Bachtel zieht List ein positives Fazit. «Unser Verkehrskonzept funktioniert grundsätzlich gut.» Änderungen seien nicht vorgesehen. Und Vergehen wie etwa das Falschparken könnten auch mit mehr Personal nicht ganz verhindert werden. «Da ist man ein Stück weit einfach machtlos.»

Genug Parkplätze rund ums Hörnli

In anderen Gemeinden war die Situation an Neujahr weniger prekär. Zwar ist das Hörnli in der Gemeinde Fischenthal an Tagen mit Hochnebel über dem Flachland ein attraktives Reiseziel für Tagestouristen. Doch laut der Gemeindepräsidentin Barbara Dillier (parteilos) halten sich solche Spitzentage, die die Gemeinde verkehrstechnisch wirklich belasten, in Grenzen.

Das liege daran, dass Fischenthal mit drei Bahnhöfen für Reisende mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen sei. «Zudem stehen Parkplätze beim Bahnhof Steg und verschiedene grosse Parkplätze für Wanderer zur Verfügung. Diese halten auch übermässigem Ansturm stand.» Ein Nebelkonzept hat man in Fischenthal deshalb nicht. «Wir sind aber dabei, ein solches für die Zukunft auszuarbeiten», sagt Dillier. Damit wolle man präventiv handeln.

Konzeptlos auf dem Rosinli

Auf der Gemeinde Bäretswil konnte so kurzfristig niemand Auskunft geben. Der Restaurantbetreiber auf dem Rosinli sagt aber, es gebe kein Konzept. Ihr Parkplatz mit bis zu 60 Plätzen sei an Silvester und Neujahr ausgelastet gewesen. «Man hat gemerkt, dass die Leute frei und genug vom Hochnebel haben», sagt Mathias Houdek. Weil im Restaurant Hochbetrieb herrschte, weiss er nicht genau, wie es verkehrstechnisch auf der Zufahrtsstrasse aussah. «Ich weiss nur, dass sich ein Anwohner mit einem Autofahrer stritt, weil dieser seine Zufahrt versperrte.» Weil das Team im Restaurant alle Hände voll zu tun hatte, könnten sie sich nicht auch noch um den Verkehr kümmern. Auch wie die Situation weiter unten im Dorf jeweils aussehe, wisse er daher nicht.