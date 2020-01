Hinwil will an Nebelkonzept festhalten

Hörnli, Bachtel, Rosinli und Scheidegg: Es sind beliebte Ausflugsziele in der Region. Gerade wenn es im Flachland neblig ist, werden sie zu einem regelrechten Publikumsmagnet. So geschehen über die Feiertage: Auf der Suche nach Sonne reisten an Neujahr hunderte Oberländer mit dem Auto an. Das sorgte insbesondere auf dem Bachtel für ein Verkehrschaos (wir berichteten).