Strumpfhersteller Swisslastic streicht 33 Stellen in Wald

Die Swisslastic AG mit Sitz in St.Gallen plant die Schliessung der Garnproduktion am Standort Wald. Dies schreibt Swisslastic in einer Medienmitteilung.

Der Bereich sei seit einigen Jahren defizitär. Im Vorjahr umgesetzte betriebliche Massnahmen hätten dies nicht ändern können. Von der Schliessung sind 33 Arbeitsplätze betroffen. Das Konsultationsverfahren läuft. Mit diesem können die Arbeitnehmenden Vorschläge unterbreiten, wie die Kündigungen vermieden werden können.

Die Swisslastic AG in St.Gallen produziert umwundene Garne, Kompressionsstrümpfe sowie Messgeräte zur Druckmessung