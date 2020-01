Erste Ideen für Coworking-Space in Pfäffikon

1000 dezentrale Coworking-Spaces bis 2030, die von jeder Person in der Schweiz innerhalb von 15 Minuten via Velo oder öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden kann. So lautet das Ziel der Genossenschaft Village Office. Damit soll ein Teil der 4,5 Milliarden Arbeitswege oder 540‘000 Tonnen CO 2 eingespart werden.