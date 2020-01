«Chrigi war unser Ober-Highlander»

«Ich muss mich nicht anstrengen, um an Chrigi denken zu können. Nur schon, wenn ich den Kilt anziehe, erscheint er in meinem Kopf.» Ernst Huwyler redet langsam, aber mit Bedacht, wenn er über Christoph Kessler spricht. Der erlag am 6. Januar dem Krebs. Kessler und Huwyler führten bis zuletzt die Highland Games. Huwyler als Vereinspräsident der Highlander Fehraltorf, Christoph Kessler als Ehrenpräsident und Initant der Spiele.