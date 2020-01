Büsi schlich sich in Polizeiposten ein

Anscheinend gelang das Tier über ein offenes Fenster in das Gebäude. «Die Garderoben befinden sich im Untergeschoss. Wir gehen deshalb davon aus, dass die Katze durch ein schräg geöffnetes Fenster in die Garderobe gelang», sagt Enis Feratovic von der Stadtpolizei.

Überraschter Besitzer

Die Polizisten hätten die gechippte Katze in der Folge eingefangen und ihren Besitzer ausfindig gemacht. Vermisst worden sei das Tier, welches den Namen Albert trägt, noch nicht. Die Besitzerin war über den Anruf der Polizisten dennoch überrascht. «Aber im positiven Sinne, dass die Katze in Sicherheit ist. Wenn die Polizei anruft, rechnet man im ersten Moment wahrscheinlich mit Schlimmeren», so Feratovic. In der Folge sei das Tier seiner Besitzerin, die in der Nähe des Posten wohnt, übergeben worden.

Für die Polizisten war der Einsatz eine Premiere. Einen pelzigen Einbrecher habe es in Uster bis anhin noch nicht gegeben, sagt Feratovic. «Wir waren über den Einbruch ebenfalls überrascht.»