Bewohner löschen Christbaumbrand selbst

Am Montagabend geriet in Wetzikon ein Christbaum in Brand. Gegen 20 Uhr erhielt die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben wegen des Brandes in einem Mehrfamilienhaus an der Kreuzackerstrasse in Wetzikon einen Alarm, wie sie mitteilt.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf den abgebrannten Christbaum. Die Mieter hatten das Feuer bereits selber gelöscht. Die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben kontrollierte deshalb nur noch das Brandgut und entsorgte es danach ins Freie. Zudem nahm sie mit einem Wassersauger Löschwasser vom Boden auf.

An der Wohnung entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Neben der Feuerwehr Wetzikon-Seegräben standen die Kantonspolizei Zürich, die Stadtpolizei Wetzikon und ein Rettungswagen im Einsatz.