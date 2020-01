«Wo sind die Stätten gemeinsamen Lebens in Grüt geblieben?»

«Wir wären gerne geblieben» – so die Schlagzeile des Artikels zur Schliessung der Filiale Grüt von Beck Steiner. Man könnte mit dem Titel noch weiter gehen und ein allbekanntes Volkslied zitieren: «Ich bliebe so gern bei der Linde; aber der Wagen, der rollt.» Ja, angesichts der jüngeren Dorfentwicklung der Aussenwacht Gossaus, Grüt, mögen sich einige fragen, ob das nicht ein künftiger Satz von heute noch in Grüt Ansässigen werden könnte.