Gockel auf der Karriereleiter

«Händ Sie au en Güggel dihei? Ich meine einen von Charly Bühler.» Die Damen lachen, die Herren kichern verlegen – Moderator Stefan Nägeli weiss, was die Gäste des «Hühnermalers» in Stimmung bringt. Tatsächlich besitzen einige ein Werk des 78-jährigen Kunstmalers. Seit 40 Jahren sind Hühner und Gockel als gesellschaftliches Abbild das Sujet, für das Charly Bühler heute schweizweit bekannt ist. Am Montag erzählte er im «Lunchtalk» von Tele Top und der ZO Medien AG über sein Werk.