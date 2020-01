In der Ferne ein Zuhause gefunden

Minimalistisch zu wohnen liegt im Trend. Wer seine Wohnung entrümpelt, bringt Ordnung in sein Leben. Zu viele Dinge blockieren uns, so die Theorie. Sie machen uns in Zeiten, in denen jeder Westeuropäer 10‘000 Dinge besitzt, unbeweglich. Und vielleicht trüben sie auch ein bisschen unsere Sicht auf die Welt. Dass die einen von allem zu viel haben, während es anderen an allen Ecken und Enden fehlt, übersehen wir gerne.