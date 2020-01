Die Kehrseite des Cheebabs

Was in den letzten zwölf Monaten medial passiert ist, hat die regionale Käsebranche so wohl noch nie erlebt. Roland Rüegg, Käser aus Ringwil, hatte bereits im Frühsommer 2018 seinen Cheebab lanciert. Ende des Jahres begann er, das Produkt in kleinen Mengen nach Deutschland zu exportieren – und zeitgleich nahm auch eine Zürcher Kebabbude das Produkt im Angebot auf.