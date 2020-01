Wenn Nordmannstannen um die Wette fliegen

Die Festtage sind vorbei, und die abgesägten Christbäume haben ausgedient. Die meisten landen in der Grüngutabfuhr, andere verbrennen auf einem Scheiterhaufen. In Hittnau erlebten aber einige Exemplare der Nordmannstanne einen Höhenflug, als sie durch die Gegend geschmissen wurden. Am Samstagabend fand nämlich anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Hittnauer Guggenmusik «Rampesäu» erstmals ein Christbaumweitwurf-Wettbewerb statt.