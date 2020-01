«Wildberg geht es gut»

Eine erfreulich grosse Anzahl Wildberger folgte der Einladung ihres Gemeinderates zum Neujahrsempfang am Abend des 1. Januars. Traditionsgemäss findet dieser im Anschluss an den Neujahrsgottesdienst in der Kirchenstube statt. Gemeindepräsident Dölf Conrad sagte in seiner Neujahrsansprache, bevor man in die Zukunft schaue, sei es angebracht, auch kurz inne zu halten und auf das vergangene Jahr zurückzublicken.