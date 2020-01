«Es ist toll, dass unsere Arbeit geschätzt wird»

«Kulturell hat sich in den vergangenen Jahren einiges bewegt, seit der Circolino Pipistrello im Schöntal seine Zelte aufgebaut hat.» So begann die Zeller Gemeindepräsidentin Regula Ehrismann ihre Laudatio vor den rund 120 Anwesenden. Geehrt wurde der Zirkus im Rahmen des Neujahrsbrunchs der Gemeinde. Dieser fand am 2. Januar im Engelburgsaal in Rikon statt.

1992 erstmals in Rikon überwintert