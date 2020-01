Die Feuerwehr als Vorbild nehmen

Schlag 15 Uhr eröffnete die Harmonie Turbenthal am 1. Januar den Neujahrsapéro und erfreute mit einem erfrischenden Strauss an Unterhaltungsmusik. Währenddessen stiessen die Anwesenden rundum auf ein gutes neues Jahr an. Bernhard Brunner, als Neuzuzüger zum ersten Mal dabei, staunte. «Jetzt schaue ich, ob ich vielleicht doch ein bekanntes Gesicht sehe», sagte er. Tatsächlich entdeckte er einen Arbeitskollegen, und fand heraus, dass dieser gar im gleichen Quartier wohnt.