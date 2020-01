Der Tag nach dem Blackout

Nur wenige Stunden nach dem Blackout läuft am Freitagvormittag in Brüttisellen wieder alles so, wie es sollte. Zum Beispiel im Denner: Das Licht erhellt den Raum, die Kühltheke kühlt und der Scanner an der Kasse piept im Sekundentakt. Carmen Schweyckart steht mit ihren Einkäufen in der Schlange. «Ich habe gestern zum Glück schon am Mittag warm gegessen, später gabs ja dann nichts mehr», kommentiert sie schmunzelnd den Stromausfall, der am Donnerstagabend ganz Brüttisellen lahmlegte.