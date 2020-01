Das sind die ersten «Bauma-Riisser»

In anderen Gemeinden werden seit Jahren Personen ausgezeichnet, die für ihre Wohngemeinde meistens ehrenamtlich vollen Einsatz zeigen oder deren Namen bekannt machen. Nun springt auch Bauma auf diesen Zug auf. Als würdiger Rahmen bot sich der Neujahrsempfang an, zu dem der Gemeinderat die Bevölkerung am Berchtoldstag einlud.