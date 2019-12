Gründer des Theaters für den Kanton Zürich ist gestorben

Der 1930 in Oerlikon geborene Reinhart Spörri starb den Angaben der Familie zufolge bereits am 13. Dezember. Die Beisetzung fand darauf im engsten Familienkreis statt.

Der Germanist, Kunstgeschichtler und Volkskundler gründete 1971 mit Theaterleuten, Mäzenen und Politikern das genossenschaftlich organisierte, professionelle Wandertheater mit Sitz in Winterthur. Es gibt Vorstellungen vor allem in den Zürcher Landgemeinden, bisweilen ist es aber auch ausserkantonal zu Gast.

Der Regisseur, Dozent und Ausbildner leitete die Institution während 24 Jahren. Er inszenierte rund achtzig der insgesamt etwa 140 Produktionen, darunter Klassiker wie Komödien von Molière, Stücke von Shakespeare und Theaterwerke von Schweizer Autoren des 20. Jahrhunderts.

Der in seiner Laufbahn an mehreren Theatern - darunter in Zürich, Basel, Chur und Düsseldorf (D) - tätig gewesene Spörri wurde 1983 mit dem Hans-Reinhard-Ring ausgezeichnet. Dieser gilt als höchste Auszeichnung für Theaterschaffende in der Schweiz.