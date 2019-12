«Kleine Läden kommen durch grosse Geschäfte teils in Bedrängnis»

In Hinwil ist die Papeterie Hunziker die letzte ihrer Art. Ein anderes Fachgeschäft für Büroartikel gibt es im Dorfzentrum nicht. Und auch sonst ist die Zahl der Dorflädeli sehr limitiert. Nun aber schliesst die Papeterie an der Bahnhofstrasse vis-à-vis der Migros per Ende Jahr. Bis Ende Monat ist noch Ausverkauf.