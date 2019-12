Geschäftsführer von Kuhn Rikon präsidiert neu europäischen Verband

Der Geschäftsführer der Kuhn Rikon AG, Tobias Gerfin, übernimmt das Präsidium des FEC. Das berichtete kürzlich der «Landbote». FEC steht für Federation of European manufacturers of Cookware and cutlery (FEC). Der Verband vertritt die Interessen europäischer Hersteller von Kochgeschirr und Besteckutensilien. Bisher amtete Gerfin als Vize-Präsident dieser Vereinigung. Geschäftsführer des auf Kochgeschirr spezialisierten Familienunternehmens mit Sitz in Rikon ist er seit 2013.