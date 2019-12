«Der Barrieren-Crash sorgte über die Region hinaus für Aufsehen»

Ein Auto ist in Uster zwischen den Barrieren eingeklemmt. Ein Mann versucht zu helfen – und wird dabei im Auto von einem einfahrenden Zug erfasst. Er leidet seit der Kollision an einem Schleudertrauma sowie an einer posttraumatischen Belastungsstörung, wie durch ein Wunder bleibt er von noch schwereren Verletzungen verschont.