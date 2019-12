Diese Ereignisse bewegten im Bezirk Pfäffikon

Am 17. November sagen die Wildberger an der Urne deutlich Ja zu einer Einheitsgemeinde. Dass die Einheitsgemeinde so klar unterstützt wurde, sei der Haltung der Primarschulpflege zu verdanken, so Gemeindepräsident Dölf Conrad (SVP, links im Bild). «Sie war am Anfang skeptisch, stand am Schluss aber deutlich dahinter.» Ähnlich sieht das auch Primarschulpräsident Swen Rüegg (parteilos, rechts im Bild). Bis die neue Einheitsgemeinde am 1. Januar 2021 starten kann, gibt es für die beiden Behörden noch viel zu tun. «Jetzt geht die Arbeit erst richtig los. Eine Einheitsgemeinde startet nicht auf Knopfdruck», sagt Conrad.(Foto: Urs Weisskopf)