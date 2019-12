Wilemer entscheiden Ende Juni über die beiden Initiativen

Jetzt steht fest, wann die Wilemer Stimmbürger über die weitere Zukunft ihrer Gemeinde entscheiden. Die ausserordentliche Gemeindeversammlung findet am Dienstag, 30. Juni 2020, um 20 Uhr statt, an der die beiden Initiativen behandelt werden. Das teilt die Gemeindeverwaltung in einem Schreiben mit. Am Mittwoch, 6. Mai 2020, um 19.30 Uhr findet die Informationsveranstaltung mit Diskussion zu den beiden Initiativen statt. Da legen auch der Gemeinderat, die Primar- und die Sekundarschulpflege ihre Haltungen zu den beiden Begehren dar.

Begehren präzisiert