Das Feuerwerk wechselt das Ufer

Je nachdem, welche Sicht man einnehmen will, ist die diesjährige Silvesterfeier am Pfäffikersee die elfte oder dreizehnte Austragung, 16 Jahre «Silvester am Pfäffikersee» oder dann das 20-Jahre-Jubiläum. 1999 organisierte der Pfäffiker Verkehrsverein zur Jahrtausendwende zum ersten Mal einen Apéro mit Feuerwerk. Ein Jahr später knüpften sie an den Erfolg des ersten Anlasses an.