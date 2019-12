Es muss nicht der Ferrari sein

Am Anfang: Der «Ski-Zauber» in Wald ist ein Neuanfang in doppelter Hinsicht: Nach der Übernahme der Vorgängerfirma «Ski-Hütte» von Epting Immobilien richtete Christian Kreuzer (59) vor drei Jahren an der Hüeblistrasse 41 den neuen Laden ein und erweiterte das Sortiment zugleich um eine eigene Ski-Marke: den «Overlander». «Der Name bezieht sich auf das Zürcher Oberland», sagt er. Eigentlich wollte er die Ski «Highlander» nennen.