Mit einer Rakete zu Gott fliegen

Für die Kolibri-Weihnachtsfeier vom Sonntagabend in der kleinsten Kirche des Kantons Zürich in Sitzberg, hatte sich das Leiterteam etwas Besonderes einfallen lassen: Um allen Kindern eine Rolle zu geben, haben die Geschwister Mirjam und Lukas Schenk eigens das Stück «Wo ist Gott?» geschrieben. Sogar die dazugehörenden Lieder stammten aus der Feder von Mirjam Schenk. Die Story spielt in der heutigen Zeit. Dies gab dem Theater ordentlich Würze.