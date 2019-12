Die Irminger von Pfaffhausen kommen auf die Bühne

«Machen wir nochmals die Szenen 13a und 14», ruft Regisseurin Hilde Schneider. Die Mittagspause des Theaters Fällanden ist vorbei, die rund 20 anwesenden Schauspielerinnen und Schauspieler begeben sich in ihre jeweiligen Ausgangs-Positionen. «Zurück zum Ende der Szene 12», weist Schneider weiter an. «Wisst ihr noch, wo ihr wart?». Bald stehen alle am richtigen Platz, die Szene kann geübt werden.