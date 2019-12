Nur einmal fiel sie auf die Nase

Es ist Montagabend und dunkel. Wie jeden Montag seit 60 Jahren fährt Inge Streit von ihrem Wohnort in Hörnen mit dem Auto runter nach Bauma zum Turnen. Sie macht und machte das immer sehr gern. «Es gab Momente, wo man meinen möchte, dass ich nach einem ganzen Tag Gartenarbeit genügend Bewegung gehabt hätte», sagt die rüstige Rentnerin. «Ich bin aber trotzdem immer sehr gerne in die Frauenriege gekommen. Ohne Ausnahme.»

Inge Streit kann sich noch sehr gut an ihre Anfänge im Turnverein erinnern. Im Oktober 1959 begann sie mit dem Turnen in der Frauenriege. Die Aufnahme und die eigentliche Mitgliedschaft folgte dann erst an der Generalversammlung im folgenden Frühling. Zu jener Zeit sei alles noch ganz anders gewesen, erzählt sie. Amüsiert erinnert sie sich an das damalige Aufnahmeritual: «Ich musste vor die Türe treten und drinnen haben sie sich über mich unterhalten. ‹Wollen wir sie, oder wollen wir sie nicht?›» Anschliessend habe man sie wieder hereingebeten. Als alle klatschten, wusste Frau Streit: «Ich bin dabei.»

Ihres Wissens sei auf diese Weise aber keine jemals abgelehnt worden. Auf die Frage, ob sie auch jemals ans Aufgeben gedacht hätte, überlegt die Turnerin. 22 Jahre lang, von 1972 bis 1994, amtete sie als Leiterin in der Frauenriege. Sie habe die Stunde immer mit dem Trampolin und Musik begonnen. Einmal, in der Hälfte dieser Zeit als Leiterin, gab es Widerstand gegen ihre Trainingsmethoden. Genauer gesagt, ein Teil der Frauen fand, ihre Musik sei zu schnell. «Da habe ich gedacht: Jetzt erst recht. Und habe noch 11 Jahre weitergemacht».

Bei Gleichgewichtsübungen wie ein junges Reh

Irene Widmer, Karin Cossu und Rachel Stierli sind Leiterinnen in der Frauenriege. Alle drei sind sie voll des Lobes über Inge Streits Engagement und vor allem über sie als Mensch. Immer gut gelaunt sei sie und ansteckend fröhlich. Nach jeder Lektion bedanke sich die Turnerin für die tolle Stunde. Auch gehöre für Inge Streit das Zusammensitzen im Anschluss selbstverständlich mit dazu.

Für die Leiterinnen ist Inge Streit ein Vorbild in jeder Beziehung. So vital und lebensfroh mit 90 Jahren, «da ziehen wir den Hut.» Auch für Yvonne Bertschinger, Präsidentin der Frauenriege, ist die Jubilarin ein Phänomen. Sie bezeichnet ihre älteste Turnerin als eine der fleissigsten überhaupt. «Noch immer turnt Inge aktiv und voller Elan mit.»