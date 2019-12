«Es ist eine schöne, manchmal aber auch traurige Zeit»

Was bedeutet die Weihnachtszeit für Sie?

Agnes Brand: Es ist eine schöne Zeit, aber manchmal ist sie auch etwas traurig, weil meine Eltern nicht mehr leben. Aber mein Bruder ist zum Glück noch da.

Ist Weihnachten eine besonders einsame Zeit?

Nein, ich bin ja hier im Werkheim immer mit den anderen Bewohnern zusammen.

Wie verbringen Sie die Weihnachtstage?

Ich besuche das Weihnachtsessen vom Werkheim. Das gefällt mir sehr, weil es gemütlich ist. Wir schauen an der Feier zusammen einen Weihnachtsfilm, glaube ich. Und wenn ich müde bin, kann ich einfach hoch ins Bett gehen. Das ist doch schön!

Am 26. Dezember werde ich ans Grab von meinen Eltern gehen und nachher noch gemeinsam mit meinen Geschwistern zu Abend essen. Ich habe Kärtchen für sie geschrieben und meiner Mutter bringe ich ein Gesteck ans Grab. Das ist mir wichtig.

Welchen Stellenwert hat Geld an Weihnachten in Ihren Augen in unserer Gesellschaft?

(Pause) Geld ist nicht so wichtig. Wenn ich es brauche, hole ich es einfach am Postomat.

Wie würden Ihre Wunschweihnachten aussehen?

Weggehen würde ich! Um beispielsweise eine Stadt anzuschauen wie Bern. Aber Bern ist ein bisschen weit weg, vielleicht lieber Zürich. Und dann würde ich ins Kino «Last Christmas» schauen, der läuft doch immer an Weihnachten.

Ist Weihnachten für Sie ein religiöses Fest oder eher eine Tradition?

Früher gingen wir mit unserer Mutter noch in den Gottesdienst. Heute feiere ich Weihnachten einfach mit meinen Geschwistern und einem feinen Essen und besuche die Feier im Werkheim.

In einer kurzen Serie spricht «Züriost» mit Ustermern, die sich in einer besonderen Lebenssituation befinden, über Weihnachten.