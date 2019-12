Ab Neujahr macht das Hinwiler Pirates mittags dicht

In der Hinwiler Piratenbar stehen grössere Veränderungen an. Das kommuniziert Pirates-Chef Andreas Gröbli kurz vor Jahresende. So gibt es ab 2020 andere Öffnungszeiten. «Neu öffnen wir täglich erst ab 16 Uhr», sagt er. Nach 13 Jahren fällt der Lunch im Pirates künftig weg. Die Küche bleibt über Mittag geschlossen.

«Dieser Entscheid ist uns nicht leicht gefallen und mit etwas Wehmut verbunden», so Gröbli. Die Konkurrenz sei immer grösser geworden. «Es gibt inzwischen so viele Verpflegungsmöglichkeiten über Mittag. In der Gastronomie ist das im ganzen Oberland spürbar», sagt Gröbli. Auch immer mehr Schnellverpflegungsanbieter wie Tankstellenshops, Snack-Bars sowie Verkaufsmobile seien vorhanden. Diese Entwicklung habe sich nicht nur für das Pirates, sondern für viele Gastrobetriebe mit einem Mittagsservice zu einem Negativtrend entwickelt.

Neue Partylabels

Nun will der Pirates-Chef handeln. «Ab Neujahr hören wir mit dem Restaurantbetrieb über Mittag auf und konzentrieren uns stattdessen wieder mehr auf unser Kapital, den Barbetrieb an sieben Tagen.» Über Mittag würden sie Ressourcen und vor allem Kosten einsparen, um damit anderweitig wieder mehr Power geben. Abends werde nach wie vor Piratenfrass und Fine-Food serviert. Der neue Chefkoch, den sie seit April dieses Jahres im Team haben, komme bei den Gästen gut an. «Ich behaupte sogar, wir können mit der Qualität gehobener Restaurants mithalten», sagt Gröbli.

«Wir müssen mit der Zeit gehen und uns an unsere Gäste anpassen.» Andreas Gröbli, Mitinhaber des Hinwiler Pirates

Ab 2020 seien ausserdem neue Partylabels geplant. Auch die Webseite soll erneuert werden. «Wir sind für unsere Pop-und Rockabende bekannt. Doch die Rockfans sind immer älter geworden. Wir müssen mit der Zeit gehen und uns an unsere Gäste anpassen. Das heisst, mehr junge Leute ansprechen.» So will er das Konzept auffrischen – und auch neue Musikrichtungen ins Programm aufnehmen. «Vielfältige Konzepte sind in der Ausarbeitung und werden ab Januar 2020 gestartet,» sagt Gröbli.

Anderes Trink- und Ausgehverhalten

Auf den Kopf stellen werde er den Laden nicht. «Unsere Partys werden nach wie vor gut besucht», sagt der Pirates-Chef. Zwar habe sich die Zielgruppe verändert, im Vergleich zum Beach Club und dem Routes 66 in der Wässeri, die beide2015 schliessen mussten, habe sich das Pirates in Hinwil gut behaupten können. Gröbli begründet das damit, dass das Pirates ein vielseitiges Konzept mit einem breiten Programm und verschiedenen Standbeine habe. «Wir sind ein Eventlokal für Firmen, ein Restaurant, ein Dorfspunten und ein Treffpunkt für Partylustige in einem.»

«Die Gäste sind vernünftiger geworden.»

Und dennoch: «Auch an uns ist die Digitalisierung nicht spurlos vorbeigegangen.» Früher seien die Leute ins Pirates gekommen, um sich kennenzulernen. «Heute geschieht das über die sozialen Medien», stellt er fest. Das Trinkverhalten der Besucher habe sich verändert. «Früher sind die jungen Leute dafür ins Pirates gekommen. Heutzutage wird weniger konsumiert. Die Gäste sind vernünftiger geworden, weil sie etwa angetrunken nicht noch Autofahren wollen.»

Aber nicht nur die Zielgruppe, auch die Ausgehgewohnheiten hätten sich verändert. «Früher war der Donnerstag ein typischer Partyabend. Heute bleibt man lieber zuhause.» Das spüre auch das Pirates. Er überlege sich deshalb, den Donnerstag in der Musikbar anderweitig zu nutzen. «Zum Beispiel könnten wir Jazzabende anbieten und das Pirates für eine neue Zielgruppe zugänglich machen. Oder wir bieten Musikern oder Musikschulen aus der Region eine Bühne zum Proben oder spielen an.»