Jeans-Shop Uster muss raus

Seit 44 Jahren gibt es den Jeans-Shop-Uster an der Zürichstrasse 9. Nun muss dessen Besitzer Pepo Forster raus aus der Liegenschaft. Denn das Grundstück wurde verkauft und bald will hier die Atlas Stiftung einen Komplex mit Alterswohnungen für mittelständische Schweizerinnen und Schweizer bauen. Will, denn die Baubewilligung ist noch hängig. Dass allen Mietern gekündigt wurde, sieht Pepo Forster ein.