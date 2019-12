Ein Bäumchen fürs gute Gewissen

In ein paar Tagen haben die Christbäume wieder ihren grossen Auftritt. Weit über eine Million von ihnen stehen an Heiligabend in den hiesigen Stuben. Aber nicht einmal die Hälfte stammt aus der Schweiz. Die meisten importierten Bäume kommen aus Dänemark, Deutschland oder den Niederlanden, wo sie in grossen Plantagen herangezogen werden.