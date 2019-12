Es ist aus und vorbei. Die letzte Folge von der achten Staffel «Der Bachelor» wurde am Montag ausgestrahlt. Kurz darauf war klar: Bachelor Patric und Gewinnerin Grace aus Dübendorf sind schon längst kein Paar mehr. War die Zeit in Thailand also verschwendet? Oder doch nicht, weil sie beide nun ein wenig berühmt sind? «Züriost» fragte nach.