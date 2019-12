Licht, Luft und Sonne, aber auch Kritik

Das Bauhaus entstand 1919 in Weimar durch die Vereinigung einer Kunst- und einer Kunstgewerbeschule. Unterrichtet wurden Malerei, Grafik, Fotografie, Bühnenkunst, Tanz und andere Fächer. In einer Werklehre erwarben sich alle Schüler Grundkenntnisse über Farben, Form und Materialien, mit denen sie experimentierten. Erst danach entschieden sie sich für eine Ausbildung in einer Werkstatt, etwa der Töpferei, der Schreinerei oder der Weberei. Die Baulehre war von Anfang an das höchste Ziel der Ausbildung. Allerdings wurde erst 1927 eine eigene Bauabteilung eingerichtet.