«Der Zusammenhalt hat mich damals motiviert, in Fehraltorf zu bleiben»

Adrian Ferrari ist in Fehraltorf an jeder Ecke bekannt. Kein Wunder, gehört der 57-Jährige doch seit 30 Jahren der Feuerwehr Fehraltorf an, neun davon als Kommandant.

Nun geht die Ära Ferrari zu Ende: Auf Ende Jahr tritt er zurück und überlässt sein Amt seinem jetzigen Stellvertreter Jürg Müller. Der Rücktritt von Ferrari kommt altersbedingt, wie er selber sagt. «Mit 57 Jahren ist es Zeit, den Chefposten jemand Jüngerem zu überlassen.»