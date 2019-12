«Der Entscheid ist für die Ausliker Camper ein Riesen-Schock»

Züriost-Redaktorin Annette Saloma blickt in unserer Videoserie «Jahresrückblick» auf den Entscheid zur Schliessung des Campingplatzes Auslikon zurück. Am 23. September informierte der Regierungsrat, wie er die Freizeitaktivitäten rund um den Pfäffikersee koordinieren will. Der grosse Verlierer dabei sind die Camper, die ihren Platz bis 2023 räumen müssen. «Der Grund ist, dass die Badi mitten im Naturschutzgebiet liegt», sagt die Redaktorin.