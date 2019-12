Mit «Greta» in die Klassenzimmer der Region

Mit dem Stück «Greta» bringt die Regisseurin Suna Gürler das Theater in die Schulzimmer von Zürich und Umgebung. In der Inszenierung, die von Jungschauspielern umgesetzt wird, kommt Greta Thunberg als Figur nicht explizit vor. Im Vordergrund steht die Diskussion um die Frage, welche Rolle es als junger Mensch in einem Kosmos von Klimastreikenden, Politikern und Klimaskeptikern einzunehmen gilt. Eine der Mitwirkenden ist die Fehraltorferin Kaira Edward.