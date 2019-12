Marc Sway hat den Soul im Blut

Der Schweizer Pop-Rock-Musiker Marc Sway ist nach fünf Jahren mit dem neuen Album «Way Back Home» zurück. Das Album erzählt die Geschichte vom Weg in seine zweite Heimat Brasilien und von dort wieder zurück in die Schweiz. Denn der Musiker ist zwischen zwei Kulturen aufgewachsen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Sein Herz schlägt für beide Kulturen und so lässt er die Klänge beider Welten verschmelzen und schafft seinen ganz eigenen, für ihn typischen Musikstil.

Leidenschaft prägt seine Werke und die Konzerte. Der Titelsong «Way Back Home» drückt Sehnsucht, Heimweh und Fernweh zugleich aus. Bei den Songs «Beat Of My Heart» und «Curious» will Marc Sway das Publikum zum Tanzen bringen. Seine unverkennbare Stimme und der Beat sollen dies unterstützen.

Seit Jahren ist Marc Sway nicht mehr aus der Schweizer Musikszene wegzudenken. Seine Alben erreichten Spitzenplätze in den Charts, er war 2013 und 2014 ein Jurymitglied in der Castingshow «The Voice Of Switzerland» und nun ist er zurück mit einer Tour durch die Schweiz. Marc Sway besucht das Chesselhuus, um mit seinem Charme, seiner Musik und hochklassigem Entertainment zu unterhalten. Er verrät: «Es wird mehr als ein Konzert. Ich freue mich, mit euch ein Fest zu feiern».

Datum: Donnerstag. 5. März

Wo: Dorfsaal Chesselhuus, Tumbelenstrasse 6, Pfäffikon

Start: 20 Uhr mit Barbetrieb



