Marc Amacher spielt in Pfäffikon

Die kratzige Blues-Stimme ist das Markenzeichen von Marc Amacher. Sie prägt auch sein neues Album «Roadhouse», das er im letzten April veröffentlichte. Bekannt wurden Marc Amacher und seine Stimme durch die Castingshow «The Voice of Germany». In der Ausgabe im Jahr 2016 schaffte es der Berner bis ins Finale und stand dabei mit Stars wie Robbie Williams und Alicia Keys auf der Bühne.

Amacher hat den Blues im Blut und den Stil auch in sein erstes Album einfliessen lassen. Schon früh liess er sich durch die Blues-Grössen wie Eric Clapton oder Stevie Ray Vaughan inspirieren. In der Musik stecke etwas, das ihn im Innern berührt: «Ich weiss nicht, ob man zum Blues oder der Blues eher zu einem kommt», reflektiert der Musiker. Bereits als Jugendlicher war für Amacher klar, dass der Blues in seinem Leben immer eine grosse Rolle spielen wird.

Nur einfach Songs nachzuspielen, war nie Marc Amachers Ziel. Er wollte eigenständige Songs produzieren. Seinen hohen Ansprüchen an sich selbst und seine Musik, ist er mit dem Album «Roadhouse» gerecht geworden. Entstanden ist eine Platte mit eigenen Songs und druckvollen, gradlinigen Rhythmen. Die E-Gitarre des Frontmannes steht dabei immer im Vordergrund.

Datum: Samstag, 25. Januar

Wo: Dorfsaal Chesselhuus, Tumbelenstrasse 6, Pfäffikon

Start: 20 Uhr mit Barbetrieb



