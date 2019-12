Ein gäbiges Geschenk für jeden

Für die Bescherung ist es an diesem Abend noch zu früh, auch wenn es auf dem grossen Tisch im Wöschhüsli in Fischenthal auf den ersten Blick ein bisschen danach aussieht. Tatsächlich ist das glitzernde Weihnachtspapier noch schön aufgerollt, und neben Schachteln und Couverts und Päckli in allen Formen und Farben liegen Scheren, Schnüre, Geschenkbänder und durchsichtiges Klebeband durcheinander.