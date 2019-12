Urs Vescoli nimmt sich aus dem Rennen

Vier Kandidierende haben sich anfänglich für den vakanten Sitz im Lindauer Gemeinderat beworben. Aus diesem Feld hat sich der Parteilose Urs Vescoli nun zurückgezogen. Der selbstständige Unternehmen erzielte im ersten Wahlgang am 17. November 367 Stimmen und somit nur einige weniger als Stephan Schori (SVP) mit 388.

Im ersten Wahlgang am meisten Stimmen machte Pia Lienhard (FDP) mit 571. Sowohl Lienhard als auch Schori treten im zweiten Wahlgang am 9. Februar erneut an, wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schreibt.

Unklar ist die Situation rund um Wangdü de Silva (GLP). Dieser erzielte im ersten Wahlgang zwar nur gerade 93 Stimmen. Dennoch gab er am Wahltag an, zum zweiten Wahlgang erneut antreten zu wollen. Gegenüber der Gemeinde hat de Silva diese Absicht jedoch offiziell nicht kundgetan. Er war für eine Stellungnahme bisher nicht zu erreichen.

Der Sitz in Lindaus Exekutive wird frei, weil der langjährige Gemeinderat Hanspeter Frey (SVP) zurücktritt und ab neuem Jahr Verwaltungsratspräsident der EW Lindau AG wird (wir berichteten).