«Wir sind leider nicht mehr zusammen»

Gestern wurde die Finalsendung des Formats ausgestrahlt, in der Grace die letzte Rose von Patric bekam. Der Bachelor, Grace und ihre Mitstreiterinnen waren in Zürich am Public Viewing dabei.

Grace, wie hast du die Finalsendung am Public Viewing erlebt?

Grace: Ich war wieder genauso aufgeregt wie am Tag der Rosenvergabe. Die Zuschauer waren toll. Als dann aber bekannt wurde, dass ich die Gewinnerin bin, waren mehr als die Hälfte enttäuscht. Aber das ist mir egal, denn schliesslich entscheidet Patric und nicht das Publikum. Ausserdem hatte ich auch viele Leute, die hinter mir standen – dafür bin ich sehr dankbar.

Seit dem Ende der Dreharbeiten sind nun einige Wochen vergangen. Bist du noch mit Patric zusammen?

Nein, leider nicht. Die Beziehung hat nur kurz gehalten.

Warum habt ihr euch so schnell wieder getrennt?

Patric zeigte wenig Einsatz. Ich brauche in einer Beziehung die Sicherheit, dass mein Partner mich wirklich will und dass er Interesse hat. Meiner Meinung nach hat sich Patric wenig Mühe gegeben. Er ärgerte sich wiederum, dass ich zu wenig Geduld hätte.

Konntest du die Trennung verkraften?

Allzu traurig bin ich nicht. Eher bin ich froh, ihn kennengelernt zu haben. Patric ist ein toller Mann, der seine Frau bestimmt finden wird.

Grace und Patric zu Besuch

Am 19. Dezember sind Grace und Patric bei «Zueriost» zu Gast und werden mehr über ihre gescheiterte Beziehung verraten.