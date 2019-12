Grosseltern gesucht

Es ist warm und hell im Innern, die Decken sind hoch und Wetzikon liegt dem Haus in Kempten zu Füssen. An die weissen Wände der Küche sind Kinderzeichnungen geklebt, rote Kritzeleien. Am Kamin hängen vier beige Socken, die Namen der vier Familienmitglieder eingestickt, warten darauf, gefüllt zu werden. Es ist hyggelig hier, würden die dänischen Landsleute von Rikke Sommer sagen.