Dübendorf soll runter vom Gas

Lange hat sich der Dübendorfer Stadtrat gegen eine generelle Einführung von Tempo 30 in den Quartieren gewehrt. Auf politische Vorstösse in dieser Sache verwies er wiederholt auf den Volkswillen. Tatsächlich sagten die Dübendorfer einst im Jahr 2004 an der Urne Nein zu flächendeckendem Tempo 30. Und 2013 schickten sie eine Volksinitiative bachab, die auf «siedlungsorientierten» Strassen Tempo 30 forderte.