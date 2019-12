Lenker fährt Mann an und flüchtet

Am frühen Samstagmorgen kam es gemäss der Kantonspolizei Zürich in einem Restaurant in Dübendorf zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen zwei Männern. Die beiden Schweizer begaben sich daraufhin in ein Parkhaus, wo es schliesslich zu gegenseitigen Tätlichkeiten kam. In der Folge stieg der 26-Jährige in sein Fahrzeug, fuhr los und erfasste den 30-jährigen Kontrahenten absichtlich. Dieser verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht.

Im Ausland festgenommen

Der 26-Jährige flüchtete nach der absichtlichen Kollision mit seinem Personenwagen. Sofort eingeleitete Fahndungsmassnahmen und die internationale polizeiliche Zusammenarbeit hätten dazu geführt, dass der Mann im Verlaufe des Samstags im Ausland habe festgenommen werden können, schreibt die Kapo weiter.

Die genauen Hintergründe und der Tathergang sind nicht geklärt und bilden Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche durch die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft I geführt werden.