Entspannt einkaufen

Die Einkaufsmeile in Turbenthal ist einiges kleiner, dafür ist der Unterhaltungswert viel grösser: Elf Detaillisten hatten am sogenannten «Päckli-Sunntig» geöffnet. Das Angebot war bereit und viele haben die Gelegenheit, in Ruhe einkaufen zu können, wahrgenommen. So herrschte in den Läden ein lockeres Gedränge mit viel Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gerne nahmen die Kunden von Zeit zu Zeit einen Schluck Glühwein oder auch das Raclette-Angebot, zubereitet von der Männerriege Turbenthal. (Urs Weisskopf)