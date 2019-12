«Das Vorgehen der Behörde hat mich verletzt»

Auf Anfang des neuen Jahres will die Gemeinde Weisslingen ein neues Reglement für ihre Bibliothek einführen. Dieses soll Leistungen und Organisation des Betriebs dokumentieren und definiert, in welchem Rahmen den Bedürfnissen der Schule Rechnung zu tragen ist. Gleichzeitig mit der Bekanntgabe des neuen Reglements schrieb die Gemeinde Anfang November sämtliche Stellen der Bibliothek in ihrem gemeindeeigenen Publikationsorgan neu aus.