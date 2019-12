«Am Schluss musste ich auf Angriff gehen»

Die letzte Rose der diesjährigen «Bachelor»-Staffel geht an Grace aus Dübendorf. Ihre Mutter erfährt erst heute, bei der Ausstrahlung der Finalsendung vom Sieg ihrer Tochter.

Grace, du hattest 20 Konkurrentinnen, die um die Gunst des Bachelors Patric Haziri gekämpft haben. Was ging dir durch den Kopf, als er ausgerechnet dir die letzte Rose schenkte?

Grace: Es war für mich eine totale Überraschung. Eigentlich hatte ich erwartet, dass Rivana gewinnen würde. Als Patric mir die Rose gab, war ich kurz traurig. Ich war nämlich überzeugt, dass alles nur ein Traum ist, denn genau so surreal fühlte es sich an. Ich kniff mir zur Überprüfung selbst in den Arm und realisierte dann, dass ich wirklich die Auserwählte bin. Dann war natürlich die Freude umso grösser.

Weshalb denkst du, konntest du dich zum Schluss gegen Rivana durchsetzen?

Ich war immer ein bisschen eifersüchtig, da Rivana einige Action-Dates hatte, die ich gerne selber erlebt hätte. Action und Adrenalin sind nämlich genau mein Ding, und ich bin ein Mensch, der alles mitmacht. Dazu kommt, dass solche abenteuerlichen Dates zusammenschweissen. In dem Sinne war ich benachteiligt, denn im Gegensatz zu den anderen Finalistinnen hatte ich immer nur romantische Dates. Aber anscheinend hat Patric genau die ruhige, romantische Seite an mir geschätzt. Er sagte mir, er fühle sich wohl bei mir und könne sich gut mit mir unterhalten. Ich glaube, in unseren Gesprächen habe mit meiner offenen, positiven Art gepunktet.

Wie hat dein Umfeld auf deinen Sieg reagiert?

Viele erfuhren es erst heute bei der Ausstrahlung der Sendung. Ich habe es nur meiner besten Kollegin erzählt, denn ich wollte es nicht mit allen teilen. Meine Mutter war besonders neugierig und fragte immer wieder, doch ich schwieg und sagte sogar manchmal, dass ich nicht gewonnen hätte. Schliesslich weiss ich, dass sie ein Plappermaul ist, und dass es ihr nicht gelingen würde, dicht zu halten – denn sie wäre mega stolz auf meinen Sieg. Und dann hätte vor dem Finale jeder davon gewusst.

Du warst in der Sendung kein grosses Plappermaul und bliebst lange im Hintergrund. Bist du zufrieden mit der Art, wie du im Fernsehen dargestellt wirst?

Ich bin froh, dass ich mich benommen habe (lacht). Ich hielt mich bewusst zurück und drängte mich nicht in den Mittelpunkt, was ich im Nachhinein nicht bereue. Deshalb ist mir jetzt auch nichts peinlich. Gegen Ende ging ich mehr auf Angriff, was aber auch nötig war, um weiter im Rennen zu bleiben. Insgesamt bin ich mir selbst immer treu geblieben und ich zeigte mich so, wie ich wirklich bin.

Welcher war für dich rückblickend der schönste, und welcher der mühsamste Moment der Staffel?

Am besten gefiel mir natürlich die Zweisamkeit mit Patric. Besonders das spirituelle Date am Schluss bleibt mir in guter Erinnerung. Was mich hingegen genervt hat, war das TukTuk-Fahren. Da hätte ich am liebsten Vollgas gegeben, was aber nicht ging, weil ich Yiankarla auf dem Rücksitz hatte, die panisch gekreischt hat.

Und wie geht es jetzt weiter? Was wird sich nach dem «Bachelor» in deinem Leben verändern?

Momentan bestreite ich gerade einen Interview-Marathon. Wie es danach mit meinem öffentlichen Leben weiter geht, weiss ich noch nicht. Ich bin gespannt, ob ich in der Öffentlichkeit öfter angesprochen werde. Privat geht es eigentlich weiter wie zuvor, ich gehe arbeiten, treffe mich mit meinen Freunden und Familie und bin viel in Biel und Zürich unterwegs, wo ich auch gerne feiern gehe. Vielleicht neu mit Patric an meiner Seite.

Du bist in Biel aufgewachsen und wohnst zurzeit in Dübendorf. Würdest du für Patric auch woanders hinziehen?

Auf jeden Fall. Ich fühle mich zwar sehr wohl in Dübendorf und lebe in einer gemütlichen Dachwohnung, aber für die Liebe würde ich auch an einen anderen Ort ziehen.