«Der schnelle Wandel führt aber zu Angst und Verunsicherung»

Seit dem Fahrplanwechsel vom 15. Dezember gibt es die ZVV-Fahrpläne in ausgedruckter Form nicht mehr. Informationen zu den Buslinien und S-Bahnen sind nur noch online ersichtlich. Ältere Menschen ohne Internet oder Drucker sind aber teilweise noch auf Fahrpläne in Papierform angewiesen. In der Stadtbibliothek sind deshalb Ausdrucke davon erhältlich.